Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανόρυξης νέας υδρευτικής γεώτρησης στον Παραπόταμο

Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες ανόρυξης της νέας υδρευτικής γεώτρησης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την υδροδότηση της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων, το νερό είναι και πάλι διαθέσιμο για κάθε χρήση.

Καλούνται, επομένως, οι κάτοικοι να κάνουν κανονική χρήση του νερού για όλες τις οικιακές και υδρευτικές τους ανάγκες.

Ο Δήμος Τεμπών και η Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών συνεχίζουν να εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, υλοποιώντας έργα που βελτιώνουν τις υποδομές ύδρευσης και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.