Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσα από το οποίο χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης σχολικών υποδομών.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την αποξήλωση του παλαιού και φθαρμένου δαπέδου, τη συνολική ανακατασκευή και διαμόρφωση του προαύλιου χώρου, καθώς και την ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο, έτοιμο να υποδεχθεί μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το έργο αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.

Μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται και άλλες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες του Δήμου, σε συνέχεια των σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα μέσω διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και με ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο επισκέφθηκαν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωνίδας Βασιλείου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής Εύη Βαρδιοπούλου και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Τυρνάβου Αποστόλης Σακελλάρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωνίδας Βασιλείου ανέφερε: «Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και τις δυνατότητες του Δήμου, μιας και η πολιτεία δεν μας παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να είμαστε σε θέση να επεμβαίνουμε εκεί που χρειάζεται καθημερινά και να βελτιώνουμε τις υποδομές στις οποίες φοιτούν τα παιδιά μας.

Ταυτόχρονα, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και διεκδικούμε από την Πολιτεία ουσιαστική χρηματοδότηση, γιατί οι ανάγκες των σχολείων είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους και η ευθύνη για σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια δεν μπορεί να μετακυλίεται στους Δήμους. Παρά τις δυσκολίες και τα περιορισμένα χρηματοδοτικά πλαίσια, προχωράμε με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας».