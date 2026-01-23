Ολοκληρώθηκαν τα έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Ελασσόνας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα έργα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Ελασσόνας, τα οποία υλοποιήθηκαν χάρη στη χρηματοδότηση ύψους 149.878,80 ευρώ που εξασφάλισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της στοχευμένης πολιτικής της για τη στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριου Κουρέτα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη βούληση της Περιφέρειας να ενισχύσει δήμους με αυξημένες ανάγκες σε βασικές υποδομές, όπως η αγροτική οδοποιία.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημεία αυξημένης αγροτικής δραστηριότητας του Δήμου Ελασσόνας και αφορούσαν τη βελτίωση και συντήρηση αγροτικών δρόμων, με στόχο την ασφαλέστερη, ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με την πλήρη και αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου της χρηματοδότησης.

Το έργο έχει άμεση και ουσιαστική ωφέλεια για τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των παραγωγών, στη μείωση του κόστους μετακινήσεων και στη συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας της αγροτικής οικονομίας.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα για την απόφαση να χρηματοδοτήσει τον Δήμο Ελασσόνας για την αγροτική οδοποιία. Πρόκειται για έναν τομέα με μεγάλες και διαρκείς ανάγκες, που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών μας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στους δήμους και στον αγροτικό κόσμο, στηρίζοντας υποδομές που έχουν άμεσο και πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία και την ύπαιθρο».

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.