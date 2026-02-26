Ολοκληρώθηκαν τα έργα συντήρησης στη στέγη του δημοτικού σχολείου Μικρού Ελευθεροχωρίου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του έργου «Συντήρηση Στέγης Δημοτικού Σχολείου Μικρού Ελευθεροχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 36.995,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), το οποίο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ελασσόνας και χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2025.

Το έργο αφορούσε την αποκατάσταση και υγρομόνωση της στέγης του παλαιού τμήματος του σχολικού κτιρίου, το οποίο ανεγέρθηκε το 1939 και παρουσίαζε σημαντικές φθορές λόγω εισροής υγρασίας. Οι ζημιές είχαν επηρεάσει την εσωτερική τοιχοποιία και τις οροφές, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρέμβαση για την προστασία και διατήρηση του κτιρίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η μακροχρόνια προστασία του κτιρίου, το οποίο, παρότι δεν λειτουργεί πλέον ως σχολική μονάδα, αποτελεί σημαντικό ιστορικό και κοινωνικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και δύναται να αξιοποιηθεί για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν την καθαίρεση της υφιστάμενης κεραμοσκεπής, το σανίδωμα και την εφαρμογή υδρατμοπερατής μεμβράνης, την τοποθέτηση νέας επικάλυψης με ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια, την εφαρμογή μυκητοκτόνου και συντηρητικού ξύλου, την εγκατάσταση περιμετρικού αγωγού και κατακόρυφων υδρορροών, την κατασκευή νέας ψευδοροφής από γυψοσανίδα στους εσωτερικούς χώρους, καθώς και τοπικές επισκευές επιχρισμάτων και χρωματισμούς με κατάλληλα υλικά.