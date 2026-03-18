Ολοκληρώθηκαν τα έργα υποδομής στην οδό Αγιοκάμπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σημαντικά έργα υποδομής επί της οδού Αγιοκάμπου στην Αγιά, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντήρηση τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή ολοκληρώθηκε και το Υποέργο «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή 2021–2027».

Τα έργα περιλάμβαναν εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής, όπως:

Την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και ύδρευσης, εξασφαλίζοντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων και παροχής πόσιμου νερού.

Την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν, με στόχο την αποτελεσματική απορροή των όμβριων υδάτων και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Την κατασκευή νέων κρασπέδων, συμβάλλοντας στην οριοθέτηση και ασφάλεια του οδικού δικτύου.

Την πλακόστρωση πεζοδρομίων, με έμφαση στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των πεζών.

Την νέα ασφαλτόστρωση της οδού, με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύει την οδική ασφάλεια και προστατεύει την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Η ΔΕΥΑ Αγιάς, ο Δήμος Αγιάς και η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζουν με συνέπεια την αγαστή συνεργασία τους για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη προοπτική των τοπικών κοινωνιών.