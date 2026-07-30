Ολοκληρώθηκαν τα τουρνουά μπάσκετ και beach volley στον 3ο Αθλητικό Μήνα του Δήμου Τυρνάβου

Με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκαν τα τουρνουά Μπάσκετ και BeachVolley που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 3ου Αθλητικού Μήνα του Δήμου Τυρνάβου, στις εγκαταστάσεις του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου.

Η τελική κατάταξη των ομάδων έχει ως εξής:

Μπάσκετ

Fantastic Four

The Monks

Χαβαλένθια

Kazaklar

Beach Volley

Sandivas (Γκάνα Ραφαηλία – Κωνσταντινίδη Χρύσα – Τσένη Ελένη)

Blonde (Γιώτσα Αγλαΐα – Γκάνα Αρετή – Γκανάτσιου Λαμπρινή)

AllStarsGirls (Κρητικού Ευριδίκη – Γκάνα Ευαγγελία – Σακούτσιου Ιωάννα)

Οι αγωνιστικές δράσεις του 3ου Αθλητικού Μήνα συνεχίζονται με το τουρνουά ποδοσφαίρου 5×5, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι απονομές των διακρίσεων για όλα τα τουρνουά θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της τελετής λήξης του 3ου Αθλητικού Μήνα, με την οποία θα πέσει η αυλαία της φετινής ιδιαίτερα επιτυχημένης διοργάνωσης του Δήμου Τυρνάβου.