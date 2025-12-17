Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας στο ΚΕΠ Λιβαδίου

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα σκάλας στο Δημοτικό Κατάστημα – ΚΕΠ Λιβαδίου, από το Δήμο Ελασσόνας, ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την προσβασιμότητα και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης για την «Προμήθεια ανελκυστήρων σκάλας με πλατφόρμα (Δημοτικό κατάστημα Βερδικούσιας και Λιβαδίου)», συνολικού προϋπολογισμού 33.877,40 € (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.

Αναφορικά με την τοποθέτηση του ανελκυστήρα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σκάλας στην κοινότητα Λιβαδίου, εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες του δήμου για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Επενδύουμε σε έργα με κοινωνικό αποτύπωμα που υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων».

Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης στο Λιβάδι

Ο ειδικός ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα που τοποθετήθηκε στο ΚΕΠ Λιβαδίου περιλαμβάνει: