Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς της σορού του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου η ανάσυρση της σορού του 25χρονου Iσπανού που εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα στον Όλυμπο σε δύσβατη και χιονοσκεπή περιοχή κοντά στη θέση «Λούκι».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε κατά τις απογευματινές ώρες της 20ής Μαΐου για την εξαφάνιση του άνδρα στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα drones της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Μετά από πολυήμερες και ιδιαίτερα δύσκολες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τη σορό σε σημείο με έντονη μορφολογία και χιονοκάλυψη, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης.

Η σορός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

