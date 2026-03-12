Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότητα Λιβαδίου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε τμήμα της οδού στην Κοινότητα Λιβαδίου», το οποίο υλοποίησε ο Δήμος Ελασσόνας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας και προστασίας των υποδομών στην περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 62.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) που καλύφθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Ελασσόνας.

Η ολοκλήρωσή του αποφέρει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μόνιμους κατοίκους, τους επαγγελματίες της περιοχής και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης, καθώς εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια και η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων, βελτιώνεται σημαντικά η προσβασιμότητα και η καθημερινή μετακίνηση, αντιμετωπίζονται οριστικά φαινόμενα καθιζήσεων και φθορών, περιορίζεται ο κίνδυνος νέων βλαβών και το μελλοντικό κόστος συντήρησης, ενώ αναβαθμίζεται συνολικά η ποιότητα ζωής και η εικόνα της Κοινότητας Λιβαδίου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Δημήτριος Καρανίκαςμε την ολοκλήρωση των εργασιών, δήλωσε σχετικά: «Οι εργασίες αφορούν μια σοβαρή κατολίσθηση της περιμετρικής οδού Λιβαδίου. Μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την εκπόνηση της μελέτης και την άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης, καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα δύσκολο έργο στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Έτσι διασφαλίσαμε την ασφάλεια των μετακινήσεων σε έναν δημοτικό δρόμο που εξυπηρετεί πολλούς συνδημότες μας, αλλά και αποδήμους από την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ την Τεχνική Υπηρεσία για τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και τον εργολάβο για την έντεχνη υλοποίηση και εκτέλεσή του».

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν:

• Γενική εκσκαφή της οδού σε μήκος περίπου 45,00 μ. και πλάτος 4,00 μ.

• Κατασκευή έκκεντρου τοιχίου αντιστήριξης ύψους 4,00 μ. και μήκους 20,00 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα

• Εργασίες αποστράγγισης με οπές, γεωύφασμα και κατάλληλες επιχώσεις για μακροχρόνια προστασία

• Αποκατάσταση της οδού με νέα οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση και τοποθέτηση σήμανσης

• Κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου από σκυρόδεμα για τη σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων