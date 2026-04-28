Ολοκληρώθηκε η 29η εθελοντική αιμοδοσία στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Η Τράπεζα Αίματος του ΕΠΑΛ Τυρνάβου λειτουργεί από το 2009. Η Διεύθυνση, Νούλα Ελένη και οι υπεύθυνοι αιμοδοσίας του σχολείου, Ζυγούρης Κώστας και Σακατζής Δημήτρης, ευχαριστούν θερμά την ομάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κι ευχαριστούν επίσης και συγχαίρουν τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους αποφοίτους του σχολείου και τους πολίτες του Τυρνάβου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σχολείου και με την συμμετοχή τους πρόσθεσαν πολύτιμες φιάλες αίματος, στον κοινό αγώνα που κάνουν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες για να μειώσουν τις υπαρκτές, δυστυχώς, ελλείψεις.

Η θέληση πολλών μαθητών για συμμετοχή στην αιμοδοσία, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν κλείσει την απαιτούμενη εκ του νόμου ηλικία και η καθολική ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, με ερωτήσεις και συζητήσεις, φανερώνει ότι αυτό το σχολείο πλέον έχει αναπτύξει μια κουλτούρα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Με δράσεις, όπως η εθελοντική αιμοδοσία, το σχολείο διευρύνει το ρόλο του, πέραν της γνωστικής ανάπτυξης και κινητοποιεί διαφορετικές ομάδες μαθητών. Οι μαθητές αυτοί εντάσσονται σε ρόλους, που είναι χρήσιμοι για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της σχολικής κοινότητας και νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτήν, νιώθουν το σχολείο δικό τους. Το αίσθημα του «ανήκειν» είναι, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, από τους πιο σημαντικούς δείκτες και σχετίζεται θετικά με την ποιότητα του σχολικού κλίματος.

Επιπλέον, το σχολείο ανοίγει στην κοινωνία, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές της. Βαθιά και κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι το σχολείο πρέπει να προσφέρει πολλαπλά βιώματα συμμετοχής, σε θέματα που προάγουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την οδηγούν από την ατομικότητα στη συλλογικότητα. Έτσι, τα σχολικά βιώματα λειτουργούν ως κίνητρο υιοθέτησης κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, οι οποίοι θα είναι οι αυριανοί συμπολίτες μας.