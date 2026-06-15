Ολοκληρώθηκε η 45η Γιορτή Κερασιού στο Μεταξοχώρι στη σκιά των «χαμένων» αποζημιώσεων

Με πλούσιες καλλιτεχνικές και λαογραφικέ εκδηλώσεις, πλήθος κόσμου, αλλά και πολλά παράπονα από τους παραγωγούς της περιοχή, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η 45η Γιορτή Κερασιού στο Μεταξοχώρι Αγιάς. Αισθητές οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες από την τελετή έναρξης το βράδυ του Σαββάτου, με τα τρακτέρ των αγροτών να δίνουν συμβολικά το παρόν, αλλά και την απουσία των κυβερνητικών βουλευτών, γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλότροπα.

Παρά το γιορτινό χαρακτήρα των εκδηλώσεων στην τελετή έναρξης της Γιορτής Κερασιού εκφράστηκε τόσο από την πλευρά των αγροτών, όσο και στη διάρκεια των χαιρετισμών, η δυσφορία του αγροτικού κόσμου για το γεγονός ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί στους παραγωγούς κερασιών οι αποζημιώσεις από τον παγετό του 2025, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις τόσο από τον ΕΛΓΑ, όσο και από την κυβέρνηση.

Σκληρή ήταν η κριτική του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη προς την κυβέρνηση. Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων ο πρώην υπουργός καυτηρίασε την απουσία των κυβερνητικών βουλευτών από την εκδήλωση, σχολίασε την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων του παγετού και κάλεσε τους αγρότες να δώσουν τη δική τους απάντηση στις κάλπες.

Αναφορά στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων έκαναν επίσης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Απ. Γεωργοβίτσας, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεταξοχωρίου Γιάννης Πατσιαβούρας, όπως και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Λύσης Αλ. Παπαχατζής.

Ιδιαίτερα καυστικός ωστόσο ήταν ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος σημείωσε πως ενώ έγιναν οι εκτιμήσεις και οι εκθέσεις της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις δεν έφτασαν ποτέ στους αγρότες και η κυβέρνηση αναζητά πληρωμές μέσω του προγράμματος AdHoc.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την Περιφέρεια για την τυποποίησης των τοπικών προϊόντων και τους φακέλους που έχουν ήδη κατατεθεί για να αναγνωριστούν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της περιοχής που θα δώσουν υπεραξία στους αγρότες και θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων τους.

Τέλος ο Δήμαρχος Αγιάς Αντ. Γκουντάραςκηρύσσοντας την έναρξη των εκδηλώσεων κάλεσε την κυβέρνηση να αποφασίσει αν θέλει τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και αν ναι, να τον στηρίξει με συγκεκριμένες πολιτικές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. «Εμείς – είπε χαρακτηριστικά – δίνουμε καθημερινή μάχη για να κρατήσουμε τα χωριά μας ζωντανά, να ζήσουν οι άνθρωποι και να δημιουργήσουν στον τόπο τους»