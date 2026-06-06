Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τουρνουά τάβλι στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά τάβλι που διοργάνωσε το ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026, προσφέροντας στα μέλη του τέσσερις ημέρες ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Η διοργάνωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΑΠΗ για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της πνευματικής εγρήγορσης των μελών, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολλών συμμετεχόντων με αγάπη για το τάβλι.

Είναι χαρακτηριστικό το κλίμα που επικράτησε με έντονες και αμφίρροπες μάχες πάντα με σεβασμό, άμιλλα και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον μέχρι και τον τελικό.

Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, νικητής αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Γούτας, που έλαβε ως δώρο ένα… τάβλι. Αναμνηστικά επίσης στους συμμετέχοντες παρέδωσε σήμερα η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ευγενία Μαμανού, με την παρουσία και του αντιδημάρχου αθλητισμού Νίκου Νταλαγιάννη και της προϊσταμένης Στέφης Ντόκου.

Το τάβλι, ένα παιχνίδι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και καθημερινότητας, συνεχίζει να φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, καλλιεργώντας τη στρατηγική σκέψη, την επικοινωνία και την κοινωνική συναναστροφή.

Ο Δήμος Τυρνάβου και το ΚΑΠΗ ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία και το αγωνιστικό τους πνεύμα, καθώς και όσους συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της δράσης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση, με ακόμη περισσότερες συμμετοχές και όμορφες στιγμές γύρω από το αγαπημένο παραδοσιακό παιχνίδι.