Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 8ο Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8o Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ, το οποίο διοργάνωσε για άλλη μία χρονιά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και τον Δήμο Λαρισαίων.

Το Φεστιβάλ που υλοποιήθηκε στις 17 και 18/3/2026 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, είχε τίτλο: «Η Γη έχει Φωνή και τραγουδά με τα Παιδιά!» και συμμετείχαν διά ζώσης ή διαδικτυακά, με εξαίσιες χορωδίες και μουσικά σύνολα, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έως και την ελληνική Ομογένεια της Νότιας Αφρικής, δίδοντας το μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας των μαθητικών κοινοτήτων μέσα από την τέχνη της Μουσικής.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, χαιρετίζοντας την έναρξη του Μουσικού Φεστιβάλ, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 8ο Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ Σχολείων, μια διοργάνωση που έχει πλέον αποκτήσει σταθερή και υψηλή θέση στην εκπαιδευτική και πολιτιστική σχολική ζωή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας αλλά και της περιοχής μας. Το Φεστιβάλ υλοποιείται και φέτος από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία σε μια τέτοια διοργάνωση δεν είναι μόνο η διάρκειά της στον χρόνο, αλλά το γεγονός ότι κάθε χρόνο επαναπροσδιορίζει τον λόγο ύπαρξής της. Δεν είναι μια επανάληψη· είναι μια νέα ευκαιρία συνάντησης. Μια ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει εκπαίδευση όταν συνδέεται με τη δημιουργία, την έκφραση και τη συνεργασία.

Ο φετινός τίτλος, “Η Γη έχει φωνή και τραγουδά με τα παιδιά”, δεν είναι απλώς μια όμορφη φράση. Είναι μια ιδέα που μας καλεί να σταθούμε και να σκεφτούμε: ποιος μιλά τελικά μέσα από τη μουσική; Τα παιδιά δεν τραγουδούν μόνο για να αποδώσουν ένα έργο τραγουδούν για να πουν κάτι που συχνά δεν μπορεί να ειπωθεί αλλιώς. Η φωνή τους λειτουργεί ως φορέας εμπειρίας, συναισθήματος και αυθεντικότητας. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη αλλά η ουσιαστική επικοινωνία συχνά περιορίζεται, η μουσική επαναφέρει κάτι βασικό: τη δυνατότητα να συνδεόμαστε χωρίς μεσολάβηση. Να ακούμε και να γινόμαστε αντιληπτοί με τρόπους που δεν εξαντλούνται στις λέξεις.

Το 8o Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ της Διεύθυνσής μας υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. Από τη μία, αναδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται στα σχολεία στον τομέα της μουσικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Από την άλλη, δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου αυτή η δουλειά αποκτά νόημα μέσα από τη συνάντηση με τους άλλους. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο διαδικασία μετάδοσης γνώσης είναι, κυρίως, διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων.

Η μουσική έχει μια ιδιαίτερη θέση σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν τη συμβολή της στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και της εν γένει ανάπτυξης του παιδιού. Η ενασχόληση με τη μουσική ενισχύει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί μηχανισμούς που σχετίζονται με τη συναισθηματική κατανόηση και την ενσυναίσθηση. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όμως, είναι η συλλογική της διάσταση. Σε μια χορωδία ή σε ένα μουσικό σύνολο, το άτομο δεν χάνεται — εντάσσεται. Μαθαίνει να ακούει, να προσαρμόζεται, να συνυπάρχει. Μαθαίνει ότι η αρμονία δεν είναι δεδομένη·είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, προσοχής και σεβασμού προς τον άλλον. Με αυτή την έννοια, η μουσική λειτουργεί ως μια μικρή άσκηση κοινωνίας. Μας δείχνει, στην πράξη, τι σημαίνει να δημιουργούμε μαζί.

Η σημασία αυτής της κοινής δημιουργίας γίνεται ακόμη πιο εμφανής με τη συμμετοχή της Σχολής Σαχέτι από τη Νότια Αφρική. Η παρουσία της διευρύνει τα όρια του Φεστιβάλ και μας θυμίζει ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός δεν περιορίζονται από αποστάσεις. Αντίθετα, μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες που συνδέουν ανθρώπους με κοινές αναφορές και αξίες. Παράλληλα, στέλνουμε έναν θερμό χαιρετισμό στην ελληνική ομογένεια, που διατηρεί ζωντανή τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας πέρα από τα γεωγραφικά όρια.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στις σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο: “Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους”. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, στοιχεία απαραίτητα για ένα σύγχρονο και ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Είναι ένας τρόπος να μάθεις να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι, να σχετίζεσαι. Ένα πεδίο όπου η γνώση συναντά την εμπειρία και η ατομική έκφραση μετατρέπεται σε συλλογικό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. Η παρουσία τους δίνει νόημα σε αυτή τη διοργάνωση. Μέσα από τη δική τους προσπάθεια, το Φεστιβάλ παύει να είναι μια δομή και γίνεται μια ζωντανή εμπειρία.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους εκπαιδευτικούς της Μουσικής, που βρίσκονται πίσω από κάθε ήχο που θα ακούσουμε σήμερα. Το έργο τους δεν περιορίζεται στη διδασκαλία ενός μαθήματος· είναι μια διαδικασία καθοδήγησης, έμπνευσης και ουσιαστικής σχέσης με τους μαθητές. Με υπομονή, επιμονή και δημιουργικότητα, μετατρέπουν τη μουσική από γνώση σε εμπειρία και από άσκηση σε έκφραση. Ταυτόχρονα, λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στο παιδί και τον εαυτό του, βοηθώντας το να ανακαλύψει τη φωνή του — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε μια εποχή που η εκπαίδευση συχνά δοκιμάζεται, η παρουσία τους υπενθυμίζει ότι η παιδαγωγική είναι, πάνω απ’ όλα, πράξη αγάπης και δημιουργίας. Τους ευχαριστούμε θερμά για το έργο τους και για όσα προσφέρουν καθημερινά, συχνά αθόρυβα αλλά βαθιά ουσιαστικά.

Συγχαρητήρια αξίζουν, επίσης, στους γονείς και κηδεμόνες που στηρίζουν αυτή την πορεία, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες με συνέπεια, γνώση και δημιουργικότητα καθοδηγούν τα παιδιά και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τέτοιες δράσεις.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των Διευθυντών/ντριών, των Προϊσταμένων και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, που στηρίζουν ενεργά τον θεσμό και συμβάλλουν στη διατήρηση και την εξέλιξή του.

Ας δώσουμε, λοιπόν, τον χώρο στα παιδιά. Όχι απλώς για να παρουσιάσουν, αλλά για να μας δείξουν κάτι που συχνά ξεχνάμε: ότι η δημιουργία, η συνεργασία και η έκφραση δεν είναι πολυτέλεια — είναι βασικά στοιχεία μιας ουσιαστικής εκπαίδευσης και μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί, τελικά, μέσα από τη μουσική, τα παιδιά δεν μας προσφέρουν μόνο ήχους. Μας προτείνουν έναν τρόπο να ακούμε — και ίσως, έναν τρόπο να υπάρχουμε…».

Την έναρξη του 8ου Μαθητικού Μουσικού Φεστιβάλ, χαιρέτισαν ακόμη, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερωνύμου, π. Νικόλαος Ζαμαθράκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, κ. Αγορίτσας Χρήστος, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Μαμάκο Αθανάσιο, καθώς και ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού από το Ελληνικό Προξενείο στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, κ. Βλάχος Γεώργιος.

Το 8o Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ, τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Μανώλης Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ρετσιάνης Θωμάς, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ, κ. Τσινούλης Τριαντάφυλλος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τεμπών, κ. Νικολάου Γεώργιος, ο Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, κ. Λενούτσος Χρήστος, η Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Λάρισας, κ. Γκάργκα Άννα, η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, κ. Κωτσιοπούλου Δήμητρα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Λάρισας και αφυπηρετήσας Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Αυγουστή Αυγουστίνος, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, κ. Ιντζέλης Κωνσταντίνος, καθώς επίσης και Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι οποίοι και απένειμαν Βραβεία στις σχολικές μονάδες για την εξαιρετική συμμετοχή τους.

Επίσης, πολλοί γονείς και κηδεμόνες τίμησαν με την παρουσία τους το 8ο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ. Η παρουσία τους αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας της σχολικής κοινότητας και στοιχείο ενδυνάμωσης της σύνδεσης σχολείου και οικογένειας.

Στο 8o Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συμμετείχαν οι εξής σχολικές μονάδες:

Σχολή Σαχέτι από το Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική (SAHETI School – South African Hellenic Educational and Technical Institute), 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας – ΔΑΔ, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας Σύρου, Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας Σερρών, Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας Δράμας, 1o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 2o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 4o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 9o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 13o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 14o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας – Ιπποκράτης, 16o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 18o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 19o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 23o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας – Ευαγόρας Παλληκαριδης, 31o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 32o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 33o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 37o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 1o Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, 4o Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας, Δημοτικό Σχολείο Γόννων, Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου, Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, Ελληνική Παιδεία – Δημοτικό – Γυμνάσιο ΜΙΚΕ – Σχολή Καραβάνα, Ιδ. Δημοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη, Ιδ. Δημοτικό Σχολείων Εκπαιδευτηρίων Μ. Ν. Ράπτου, 31o Νηπιαγωγείο Αχαρνών Αττικής, 42o Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης, Νηπιαγωγείο Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας, 23o Νηπιαγωγείο Λάρισας, 33o Νηπιαγωγείο Λάρισας, 52o Νηπιαγωγείο Λάρισας, 2o Νηπιαγωγείο Φαρσάλων, Νηπιαγωγείο Γόννων, Νηπιαγωγείο Δαμασίου, Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου και Ιδ. Νηπιαγωγείο Άκατα-Μάκατα.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαριστεί θερμά όλους/ες όσοι/ες συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του 8oυ Μουσικού Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Λάρισας για την υγειονομική κάλυψη με στόχο την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών, και το Ανθοπωλείο “La Casa Di Fiori” για την ευγενική χορηγία του.