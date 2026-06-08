Ολοκληρώθηκε το έργο έξυπνης παρακολούθησης υδάτων και περιβαλλοντικών μεγεθών στον Δήμο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου ολοκληρώνοντας την υλοποίηση έργου με δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης, αποκτά ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για την προστασία των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων, αποτελούμενο από δέκα ειδικούς ασύρματους αισθητήρες σε επιλεγμένα σημεία των υδατορεμάτων του Δήμου. Οι αισθητήρες λειτουργούν με ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών συλλεκτών και αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σε κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, επιτρέποντας τη συνεχή εποπτεία της κατάστασης των υδάτων και την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων.

Οι αισθητήρες στάθμης υδάτων εγκαταστάθηκαν στη Γέφυρα Κουτσόχειρου, στην Παλαιά Γέφυρα Τυρνάβου, στη Νέα Γέφυρα Τιταρήσιου, στη Γέφυρα Δαμασίου, στη Γέφυρα Γαλουγάβρας Δαμασίου, στη Γέφυρα Ροδιάς, στη Γέφυρα Μαυρόλιθος, στη Γέφυρα Κανάρας στο Αργυροπούλι, στη Γέφυρα Δελερίων και στο ανάχωμα πλησίον του φράγματος Γυρτώνης.

Το σύστημα συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση για τη στάθμη των υδάτων στις επιλεγμένες περιοχές, στη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και στην πρόληψη και αποτελεσματικότερη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε δίκτυο δεκαέξι σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων. Οι αισθητήρες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5 και PM10, καθώς και τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Τυρνάβου, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, στο 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο, στο Δημαρχείο Τυρνάβου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου, στο Δημαρχείο Αμπελώνα, στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου – Λυκείου Αμπελώνα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα, καθώς και στα κοινοτικά καταστήματα Βρυοτόπου, Πλατανουλίων, Δαμασίου, Δένδρων, Ροδιάς και Αργυροπουλίου.

Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται μέσω σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των καιρικών συνθηκών, καθώς και τη δημιουργία χρήσιμων εργαλείων για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής ανέφερε:

«Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποκτά πραγματική αξία όταν υπηρετεί την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αναδείξει με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων υποδομών πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμος Τυρνάβου αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε την ουσιαστική στήριξη της Τοπικής Διοίκησης με μόνιμο προσωπικό, επαρκή χρηματοδότηση και ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί καμία τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αναγκαίο σχεδιασμό και τις δημόσιες υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός μας.

Η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, την πρόληψη, την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και όχι να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός».