Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής οδών εντός σχεδίου πόλεως στην Ελασσόνα

Την ολοκλήρωση και την έντεχνη εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία στη Δ.Κ. Ελασσόνας 2025» διαπίστωσαν κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στις περιοχές παρέμβασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Έξαρχος, συνοδεία της αναδόχου του έργου κ. Βασ. Στεργιούλα.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα, σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν χωματόδρομοι, παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, την ασφαλέστερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 174.000,00 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ των ετών 2025 και 2026 και περιελάμβανε τη βελτίωση με ασφαλτόστρωση των οδών Μικράς Ασίας, Τραντελλένων, Καποδιστρίου και Θουκυδίδου, ενώ παράλληλα στην οδό Καποδιστρίου κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων με την τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης υπονόμου, ενισχύοντας ουσιαστικά την απορροή των ομβρίων και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων υποδομής που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ελασσόνας, με συνεχείς παρεμβάσεις σε ασφαλτοστρώσεις, αγροτική και εσωτερική οδοποιία, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναπλάσεις και βελτιώσεις υποδομών τόσο στην πόλη της Ελασσόνας όσο και στις κοινότητες του δήμου.

Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη εκπονήσει νέα μελέτη που αφορά εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε ολόκληρη την πόλη της Ελασσόνας, αλλά και σε κοινότητες του δήμου, με στόχο τη συνέχιση των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών.