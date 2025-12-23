Ολοκληρώθηκε το έργο προστασίας από καταπτώσεις στην οδό Πίνδου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προστασίας από καταπτώσεις στην οδό Πίνδου στην Ελασσόνα, δίνοντας οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απειλούσε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και των κατοίκων της περιοχής.

Συγκεκριμένα η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο τμήμα της οδού Πίνδου (ΟΤ Γ227), από τη συμβολή με την οδό Κλεισούρας έως την οδό Αζώρου, σε σημείο όπου για χρόνια καταγράφονταν φαινόμενα κατολισθήσεων, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας κινδύνους για την κυκλοφορία και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30.752,00 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ και περιλάμβανε:

εκτεταμένες εκσκαφές και οπισθοχώρηση του πρανούς,

κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα,

αποκατάσταση της ασφαλτικής στρώσης της οδού.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών εξαλείφθηκε ένας μόνιμος κίνδυνος για την περιοχή, βελτιώθηκε αισθητά η ασφάλεια της κυκλοφορίας και ενισχύθηκε η προστασία των περιουσιών των κατοίκων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας τόνισε: «Η ολοκλήρωση του έργου στην οδό Πίνδου αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση του Δήμου μας να δίνει λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, επενδύουμε στην ασφάλεια, στην πρόληψη και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».