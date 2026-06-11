Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων κολύμβησης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα μαθημάτων κολύμβησης για το σχολικό έτος 2025-2026, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 1.396 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου, από σαράντα επτά (47) Δημοτικά Σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Τα μαθήματα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας (Ε.Α.Κ.Λ.) και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, σε τρεις (3) περιόδους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, κατά την 1η κολυμβητική περίοδο, συμμετείχαν δεκαέξι (16) Δημοτικά Σχολεία, είκοσι πέντε (25) Τμήματα και 453 μαθητές/τριες, κατά τη 2η κολυμβητική περίοδο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) Δημοτικά Σχολεία, είκοσι οκτώ (28) Τμήματα και 427 μαθητές/τριες, και κατά την 3η κολυμβητική περίοδο συμμετείχαν δεκαέξι (16) Δημοτικά Σχολεία, είκοσι οκτώ (28) Τμήματα και 435 μαθητές/τριες.

Το ανωτέρω πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας των μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εκμάθηση και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και τεχνικών κολύμβησης, και στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων ασφάλειας και πρακτικών αυτοδιάσωσης, μέσα από ενεργητική μάθηση και συμμετοχή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες. Κατά τα μαθήματα κολύμβησης, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν συνεργατικότητα, αυτοπεποίθηση μέσα στο νερό, ενώ ενισχύεται η κοινωνικότητα και η προσωπικότητά τους.

Ενόψει της λήξης των μαθημάτων κολύμβησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, επισκέφθηκε στις 11/6/2025, το Κλειστό Κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, και παρέστη στην τελετή λήξης των μαθημάτων κολύμβησης και απένειμε τα Διπλώματα Συμμετοχής στους μαθητές και τις μαθήτριες του Τμήματος Γ2 του 36ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, συγχαίροντάς τους για την ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή τους, ενώ συνεχάρη θερμά και τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς, για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο άσκησαν το έργο τους. Κατά τον χαιρετισμό που απεύθυνε, αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη της διδασκαλίας κολύμβησης, αλλά και στην ανάγκη εδραίωσης της διδασκαλίας της ασφαλούς κολύμβησης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ως αναπόσπαστο μέρος του παιδαγωγικού έργου.

Με αφορμή τη λήξη των μαθημάτων κολύμβησης για το σχολικό έτος 2025-2026, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Λαρισαίων και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας για τη διάθεση του κολυμβητηρίου και την αρωγή του, τον Συντονιστή Κολύμβησης, κ. Γεωργίου Φώτιο, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κ. Αγγελούση Ευανθία, κ. Αναγνώστου Ηλία, κ. Γάτσιο Κωνσταντίνο, κ. Γκούμα Ιωάννα, κ. Δανίκα Ασπασία, κ. Καραγιώργου Δήμητρα, κ. Κύρκου Αγλαΐα, κ. Παπαδημητρίου Βασιλική, κ. Σιώκα Αχιλλέα, κ. Τσιάρα Σπυρίδωνα, κ. Ηλιούδη Ιωάννη, κ. Ήραντο Κωνσταντίνο, κ. Τσεφέρη Γεώργιο, κ. Αναστασίου Ελευθερία και κ. Πατσιαούρα Αικατερίνη.

Ευχαριστεί, επίσης, θερμά και συγχαίρει τους/τις Διευθυντές/ντριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, καθώς και το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στα μαθήματα κολύμβησης, κατά το σχολικό έτος 2025-2026:

1ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 7ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 14ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 15ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 24ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 25ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 30ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 31ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 36ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 38ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 39ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 42ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 43ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης, Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας, Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης.