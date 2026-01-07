Ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα Skills 4 Jobs στη Θεσσαλία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η εκδήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές», το οποίο υλοποιήθηκε από τον ΣΕΒ και τον ΣΘΕΒ. Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα Skills4Jobsπου υλοποιούν οι δύο σύνδεσμοι στη Θεσσαλία, το οποίο ολοκλήρωσαν 12 νέες/νέοι ηλεκτρολόγοι αυτοματιστές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε σύγχρονες βιομηχανίες της περιοχής.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον σταθερό προσανατολισμό του ΣΕΒ και του ΣΘΕΒ στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό της Θεσσαλίας και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, κα Έλενα Καματέρη, η οποία τοποθετήθηκε και εκ μέρους του Συνδέσμου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ΣΘΕΒ ως θεσμικού συνομιλητή της βιομηχανίας της Θεσσαλίας και τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στην ομιλία της, η κα Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του προγράμματος Skills4Jobs ως εργαλείου κάλυψης κρίσιμων αναγκών, δεξιοτήτων και ενίσχυσης της απασχόλησης. Στη συνέχεια,oΑντιπρύτανης Έρευνας και Διά βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης, τόνισε το ρόλο της διά βίου μάθησης και τη σημασία της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής για τη δημιουργία σταθερών γεφυρών μεταξύ γνώσης και αγοράς εργασίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναδείχθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των θεσμικών φορέων στη διαμόρφωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων ηλεκτρολόγων αυτοματιστών.

Ο Καθηγητής Φώτιος Πλέσσας, Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εστίασε στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας και στην ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης γνώσεων

. Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπαιδευτής του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ κ. Νίκος Μαρίνος ανέδειξε τη σημασία της εφαρμοσμένης εκπαίδευσης και της πρακτικής κατάρτισης, ενώ ο κ. Ηρακλής Σιούλης, Διευθυντής Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Κ.Δ.Β.Μ. ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ, παρουσίασε τη φιλοσοφία και τη δομή του προγράμματοςSkills4Jobs, τονίζοντας τη στοχευμένη σύνδεσή του με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Συμπληρωματικά, ο κ. Αθανάσιος Γκαντζιός, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, αναφέρθηκε στο ρόλο των επαγγελματικών φορέων στη διασφάλιση της ποιότητας των δεξιοτήτων και στη στήριξη της επαγγελματικής προοπτικής των νέων μηχανικών.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της βιομηχανίας της Θεσσαλίας μετέφεραν την εμπειρία της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο κ. Αλέξανδρος Φαρασλής, Επιβλέπων Μηχανικός και Υπεύθυνος Συντήρησης και Τεχνικός Ασφαλείας της Del Monte S.A., και ο κ. Κίμων Κοφοδήμος, Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος της Intercomm Foods S.A., ανέδειξαν τις δεξιότητες που ζητούν οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, δίνοντας έμφαση στην τεχνική επάρκεια, την ασφάλεια και την πρακτική εμπειρία.

Ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν η τοποθέτηση αποφοίτου του προγράμματος Skills4Jobs, κ. Άγγελου Μάνη, ο οποίος μοιράστηκε τη βιωματική του εμπειρία, επιβεβαιώνοντας την προστιθέμενη αξία του προγράμματος για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθώς και στελέχη των επιχειρήσεων – χορηγών της δράσης, εκπρόσωποι – επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διασύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.

Υποστηρικτές της δράσης είναι το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΛΑΤΣΗ, το The Hellenic Initiative, το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μεγάλοι χορηγοί οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ και το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ και χορηγοί οι A.B.CON., η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., COSMOS ALUMINIUM Α.Ε, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ELVIAL S.A., HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε., INTERCOMM S.A, MAKRIS S.A., ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ, ΜΠΕΤΤΙΝΑ Α.Ε. και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στους αποφοίτους, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό ρόλο του ΣΘΕΒ στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση στη Θεσσαλία.