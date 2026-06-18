Ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Πελαργών στον Δήμο Τεμπών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πολιτών ολοκληρώθηκε στη Γυρτώνη το 2ο Φεστιβάλ Πελαργών του Δήμου Τεμπών, μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και πολιτιστική διοργάνωση αφιερωμένη στην προστασία του λευκού πελαργού και στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου, όπου μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, μαζί με γονείς και παππούδες, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο των πελαργών μέσα από ειδική παρουσίαση και τη διαδικασία δακτυλίωσης νεοσσών στη μοναδική φωλιά του χωριού.

Η αυλαία των εκδηλώσεων έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στον οικισμό της Γυρτώνης, με πλήθος επισκεπτών, μικρών και μεγάλων, να συμμετέχουν στις δράσεις και να απολαμβάνουν μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση.

Στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Γυρτώνης πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Η κα Αγγελική Σιτρά, τέως πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ποταμού Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού, παρουσίασε το θέμα «Ο Αργυροδίνης Πηνειός στο διάβα του χρόνου», ο φωτογράφος κ. Φώτης Νατσιούλης μίλησε για την ιστορία της Γυρτώνης και τη φωτογράφιση του λευκού πελαργού, ενώ η περιβαλλοντολόγος και υπεύθυνη οργάνωσης του Φεστιβάλ εκ μέρους του Δήμου Τεμπών, κα Ελένη Μακρυγιάννη, παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία για τη βιολογία και την οικολογία του εμβληματικού αυτού είδους.

Παράλληλα, στον αύλειο χώρο του σχολείου, τα παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χειροτεχνίες και κατασκευές με θέμα την προστασία των πελαργών, με τη συμβολή εθελοντών της διοργάνωσης. Το βιωματικό θεατρικό εργαστήρι σχεδίασε και υλοποίησε το θεατρικό εργαστήρι «Δίχως Ωμέγα» της κας Νάντιας Αγγελούλη.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στον οικισμό και παρακολούθησαν από κοντά τη δακτυλίωση νεοσσών σε δύο φωλιές πελαργών, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε στην πλατεία του χωριού με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό γλέντι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού, καθώς και ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυρτώνης “Ο ΓΥΡΤΩΝ” κ. Βασίλης Μπαρμπούτης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης και ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης. Ο Δήμαρχος συνεχάρη όλους τους συντελεστές για την άρτια διοργάνωση, τονίζοντας ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, ενώ επεσήμανε πως δράσεις όπως το Φεστιβάλ Πελαργών συνδυάζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της φυσικής ομορφιάς του Δήμου Τεμπών. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Τεμπών, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δακτυλιώθηκαν συνολικά 52 νεοσσοί πελαργοί στο Καλοχώρι, στον Νέσσωνα και στη Γυρτώνη. Σε συνδυασμό με τους 47 νεοσσούς που είχαν δακτυλιωθεί την προηγούμενη χρονιά στη Γυρτώνη, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε από τα επόμενα χρόνια να υπάρξουν σημαντικές επανευρέσεις πελαργών στην περιοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιστημονική έρευνα και στην προστασία του είδους.

Το 2ο Φεστιβάλ Πελαργών απέδειξε ότι όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι εθελοντές συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν δράσεις που ενώνουν την κοινωνία, αναδεικνύουν τον τόπο και καλλιεργούν την περιβαλλοντική συνείδηση των νέων γενεών.