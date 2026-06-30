Ολοκληρώθηκε το 4ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας με τη συμμετοχή 140 παιδιών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την τοπική κοινωνία.

Συνολικά 140 παιδιά συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αθλήματα του βόλεϊ, του κλασικού αθλητισμού, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου και του τένις, καθώς και να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με παιχνίδια Survivor.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας, με αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον κ. Ιωάννη Δραγατσίκη, με τη συμβολή των προπονητών Γεώργιου Καϊμακάμη, Αστέριου Μανώλη, Ευαγγελίας Τσιγάρα, Χάρη Νούσια, Μαρίας Θεοδωράκη και Θωμά Σαλεπτσή, ενώ υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η κ. Αγγελική Πνάκα.

Η συμμετοχή στο Camp ήταν δωρεάν, προσφέροντας στα παιδιά ένα δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα διευκόλυνε τους εργαζόμενους γονείς κατά τη θερινή περίοδο.