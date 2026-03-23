Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων: Να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη

Λήψη μέτρων καλεί την Πολιτεία να λάβει, έτσι ώστε να «διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης» για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους.

Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης.»