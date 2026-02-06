Ομάδα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ηλικιωμένους

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου2026η έναρξη των μαθημάτων υπολογιστών σε ηλικιωμένους με τίτλο «Δεν είναι αργά να κάνεις κλικ».

Η δράση προέκυψε κατά τις εργασίες του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας όπου προτάθηκε από τον εκπαιδευτικό κ. Βάιο Ζιώγαη δημιουργία ενός τμήματος εκμάθησης υπολογιστών για ηλικιωμένους και προθυμοποιήθηκε ο ίδιος εθελοντικά να το υλοποιήσει. Το Δίκτυο Φορέων αγκάλιασε αυτή την πρόταση αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας να ενταχθούν στις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου.

Συνάντηση εργασίας για την δράση με θέμα: Ισότητα των Φύλων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2/02/2026 στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας με τους εκπρόσωπούς των σχολείων που έχουν δεσμευτεί και συμμετέχουν στην δράση του Δικτύου με θέμα: Ισότητα των φύλων.

Η ιδέα της δράσης γεννήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Τυρνάβου και υλοποιείται με την συνεργασία του Συλλόγου Γυναικών του Δήμου Τυρνάβου.

Οι εκπρόσωποι καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν συζήτησαν για την πορεία των εργασιών με τους μαθητές των σχολείων τους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πεδίο διαλόγου και συζήτησης με τους μαθητές ώστε να εκφραστούν απόψεις, θέσεις, αντιλήψεις, στερεότυπα και να δημιουργηθεί ένας γόνιμος διάλογος.

Οι μαθητές, με την στήριξη των εκπαιδευτικών τους, εργάζονται σε ομάδες εργασίας και προσεγγίζουν το θέμα της ισότητας -και- των φύλων μέσα από την οπτική της τέχνης (φωτογραφία, video, δημιουργική γραφή, κείμενο, παραμύθι κ.α).

Οι εργασίες των παιδιών θα παρουσιαστούν σε μία ανοιχτή για τους μαθητές, γονείς και κοινό εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου.

Ομάδα Φιλαναγνωσίας σε ηλικιωμένους

Έκλεισαν οι συναντήσεις της ομάδας Φιλαναγνωσίας στο ΚΑΠΗ του Αμπελώνα. Μέσα από τις εργασίες του Δικτύου Φορέων προτάθηκε η ιδέα της δράσης από τον Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης. Η φιλοδοξία της ιδέας αυτής ήταν να έρθουν οι ηλικιωμένοι σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα με σκοπό να αναγνωρίσουν τη σημασία του βιβλίου στη ζωή μας ως αρωγό και φίλο.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315, 2492350323, 2492350324 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).