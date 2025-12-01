Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με τoν σύλλογο «Οι φίλοι της βιβλιοθήκης» του Δήμου Τυρνάβου, στα πλαίσια δράσης του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, διοργανώνουν ομάδα φιλαναγνωσίας στον Αμπελώνα.

Σκοπός της ομάδας είναι:

Να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσειτα μέλη της ομάδας στόχου της ΤρίτηςΗλικίας,

να καλλιεργήσει την αγάπη για το βιβλίο και την ανάγνωση,

να ενθαρρύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων,

να δημιουργήσει μια κοινότητα αναγνωστών που μοιράζονται ενδιαφέροντα και εμπειρίες και

να αποτελέσει μια ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα.

Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελώνα, αρχής γενομένης από σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025–11:00 π.μ.

Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο των Φίλων της βιβλιοθήκης κα Μαρία Τσούκα για τη συνεργασία και τη διαθεσιμότητά της.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).