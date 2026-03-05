Ομόφωνα αντίθετο το Δ.Σ. Λαρισαίων στη νομοθετική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών – Ψήφισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής

Την ομόφωνη αντίθεσή του στη νομοθετική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, με σχετικό ψήφισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. «Η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν ενισχύεται με διοικητική υπερσυγκέντρωση, αλλά με εμπιστοσύνη στους θεσμούς εγγύτητας και με ουσιαστική στήριξη των σχολείων. Ταυτόχρονα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, δηλώνει ότι ο Δήμος θα προετοιμαστεί οργανωτικά και διοικητικά για κάθε ενδεχόμενο, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα λειτουργικό κενό, εφόσον η διάταξη εφαρμοστεί», υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα.

Παράλληλα, με το εν λόγω ψήφισμα κατατίθεται, προς την κυβέρνηση, πέντε αιτήματα αναφορικά με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, την ελάφρυνση των δαπανών των σχολικών μονάδων, καθώς και την κάλυψη με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/24-02-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, αποφασίστηκε ομόφωνα η παραπομπή στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή της έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη νομοθετική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών στον Δήμο Λαρισαίων.

Ως εκ τούτου, στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή με τη θετική ψήφο των παρατάξεων «Η Λάρισα που μας Αξίζει», «Συμπαράταξη Λαρισαίων» και «Λαϊκή Συσπείρωση», αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με τη νομοθετική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών από 1.8.2026, λαμβάνοντας υπόψη:

– Τον διαχρονικό ρόλο των Σχολικών Επιτροπών στη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και στην άμεση κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων.

– Την ανάγκη ταχύτητας, ευελιξίας και αποκέντρωσης στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των σχολείων.

– Τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τον κίνδυνο αυξημένης γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.

– Τη σημασία της θεσμικής συμμετοχής της σχολικής κοινότητας στη διαχείριση ζητημάτων που την αφορούν άμεσα.

– Το γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων προϋποθέτει επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως διοικητικού μοντέλου.

Εκφράζει:

Την αντίθεσή του στη νομοθετική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, που αποφάσισε η Κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η απομάκρυνση της οικονομικής διαχείρισης από το επίπεδο της σχολικής μονάδας θα περιορίσει την ευελιξία, θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα αποδυναμώσει τον συμμετοχικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διοίκησης.

Ζητά:

-Την κατάργηση της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, μετά από ουσιαστικό διάλογο με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους θεσμικούς εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και την επαναφορά των σχολικών επιτροπών στους Δήμους που καταργήθηκαν.

-Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολείων στο ύψος των σημερινών πραγματικών αναγκών.

– Τη διασφάλιση θεσμικών διαδικασιών συμμετοχής της σχολικής κοινότητας στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων, ανεξαρτήτως της τελικής διοικητικής μορφής που θα ισχύσει.

-Ελάφρυνση των δαπανών των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, των τηλεπικοινωνιών, των ενεργειακών δαπανών, καθώς και όποιας άλλης επιπρόσθετης φορολογίας / τέλους επιβαρύνει τις δαπάνες των σχολείων.

-Κάλυψη με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τη λειτουργία και συντήρηση των σχολείων και όλων των υποδομών στους δήμους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν ενισχύεται με διοικητική υπερσυγκέντρωση, αλλά με εμπιστοσύνη στους θεσμούς εγγύτητας και με ουσιαστική στήριξη των σχολείων.

Ταυτόχρονα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, δηλώνει ότι ο Δήμος θα προετοιμαστεί οργανωτικά και διοικητικά για κάθε ενδεχόμενο, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα λειτουργικό κενό, εφόσον η διάταξη εφαρμοστεί.