ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ελλάδα την Τετάρτη η Λάουρα Κοβέσι – Θα συναντηθεί με Φλωρίδη και θα μιλήσει στους Δελφούς

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται στο επίκεντρο της καυτής πολιτικής επικαιρότητας, με κυβερνητικά στελέχη να φθάνουν στο σημείο να απαξιώνουν τον ρόλο της – «δεν είναι και κανένας σοβαρός θεσμός» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αδωνις Γεωργιάδης –, σας έχω νέα, γράφει ο Βηματοδότης (Βήμα) για την επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέσι.

“Οπως με πληροφορεί συνεργάτης μου που παρακολουθεί σχολαστικά τα της Δικαιοσύνης, η ευρωπαία Εισαγγελέας την προσεχή Τετάρτη 22 Απριλίου επισκέπτεται το υπουργείο Δικαιοσύνης (ναι, το υπουργείο Δικαιοσύνης) και θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη. Η Κοβέσι καταφθάνει στη χώρα μας για να μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών, όπου έχει κληθεί. Πριν από την άφιξη της στους Δελφούς, όπως με πληροφόρησαν, κλείστηκε συνάντησή της με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση μαθαίνω ότι δεν αποκλείεται να συζητηθεί το θέμα της ανανέωσης της θητείας ελλήνων Εισαγγελέων, όπως η Πόπη Παπανδρέου και άλλοι δύο, που υπηρετούν στο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, καθώς και το αίτημα Κοβέσι για αύξηση του αριθμού των ελλήνων Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι οι υποθέσεις που χειρίζονται στη χώρα μας είναι πολλές. Το τετ α τετ Κοβέσι – Φλωρίδη έτσι κι αλλιώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω και των πρόσφατων εξελίξεων με ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε θα φροντίσω να πληροφορηθώ λεπτομέρειες…”

