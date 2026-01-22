Ορίστηκαν οι Υπεύθυνοι του Τομέα Οργάνωσης ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

Ο Διευθυντής Γραφείου Προέδρου και Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Στυλιανός Κονταδάκης σύμφωνα με τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος, εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας και ορίζει τους:

ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Υπεύθυνο Τομέα Οργάνωσης

ΚΟΥΡΕΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ: Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τομέα Οργάνωσης

ΜΙΝΗΣΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Υπεύθυνο Τομέα Συντονισμού & Μηχανοργάνωσης

Τα νέα μέλη της Διεύρυνσης μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, για την οποία έχουν οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.