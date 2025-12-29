Οριστική δικαίωση του Νίκου Ράπτη και των Εκπαιδευτηρίων στο θέμα της άδειας λειτουργίας

Αίσιο τέλος είχε για τα εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου ο δικαστικός αγώνας για την οριστική ανάκτηση της άδειας λειτουργίας του γνωστού ιδιωτικού σχολείου της Λάρισας

Σε σχετική δήλωση του Νίκου Ράπτη επισημαίνονται τα εξής:

«Όπως γνωρίζουμε όλοι στη Λάρισα, στις αρχές Αυγούστου 2022 είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων της Μαίρης Ν. Ράπτου, με υπογραφή της τότε υφυπουργού, Ζέτας Μακρή. Βέβαια, τον Μάιο του 2023, μετά από σειρά θετικών για μας δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων, η ίδια υφυπουργός αναγκάστηκε να δώσει και πάλι άδεια για τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων μας.

Τυπικά όμως, και σε ηθικό επίπεδο, απέμενε σαν μελανό σημείο, η απόφαση του 2022 -και διεκδικούσαμε την ακύρωσή της.

Αυτό πράγματι κι έγινε, και οριστικοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες. Το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο κήρυξε άκυρη την απόφαση του 2022, όπως ακριβώς ζητούσαμε. Η άδικη υπουργική απόφαση που είχε σκοπό να κλείσει το ιστορικό μας σχολείο, είναι πια οριστικά διοικητικά και νομικά άκυρη!

Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα πόσο δίκιο είχαμε σε εκείνη την αντιπαράθεση του 2022-2023.

Αυτή η δικαίωσή μας, θέτει όμως ένα ηθικό ζήτημα σε όσους τότε –καλόπιστα ή μη- επικαλούνταν πως δήθεν «η Δικαιοσύνη» είχε αποφασίσει για την τύχη των Εκπαιδευτηρίων της Μαίρης Ν. Ράπτου. Η αλήθεια είναι πως η Δικαιοσύνη κατέληξε μόλις τώρα, στο τέλος του 2025.

Ας σκεφτούμε όλοι: εάν είχε τότε εφαρμοστεί η άδικη απόφαση για άρση της λειτουργίας μας και τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου είχαν πράγματι κλείσει ποιος θα απολογούνταν σήμερα στις εκατοντάδες οικογένειες των μαθητών μας και στις δεκάδες οικογένειες των εκπαιδευτικών που θα είχαν εντωμεταξύ χάσει βίαια και άδικα, άπαξ δια παντός, το σχολείο και την εργασία τους;

Ας γίνει αυτή η εξέλιξη μάθημα για όσους παρίσταναν τότε τους Ηρακλείς της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη αργεί να ετυμηγορήσει. Μέχρι αυτό να συμβεί, όσοι έχουν ευθύνη και ισχύ, ας υπερασπίζονται το δίκιο, αντί να επικαλούνται άλλα αντ’ άλλων, για να καλύπτουν τη δειλία ή τις άνομες επιδιώξεις τους».