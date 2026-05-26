Ορκίστηκαν τρεις νέοι υπάλληλοι στον Δήμο Τεμπών

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου η ορκωμοσία τριών νέων υπαλλήλων του Δήμου Τεμπών, οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δημοτικές υπηρεσίες και την καθημερινή λειτουργία του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Μητσογιάννη, οι οποίοι καλωσόρισαν τους νέους εργαζόμενους, ευχόμενοι καλή δύναμη και παραγωγική πορεία στα νέα τους καθήκοντα.

Σε κοινή δήλωσή τους ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μητσογιάννης ανέφεραν:

«Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα υποδεχόμαστε τρεις νέους υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να συμβάλουν με τις γνώσεις, την εργατικότητα και τη διάθεσή τους στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ανθρώπους με ευθύνη, συνέπεια και όραμα. Είμαστε βέβαιοι ότι οι νέοι υπάλληλοι θα ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους και θα αποτελέσουν πολύτιμα στελέχη για τον Δήμο μας. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους».

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες ενίσχυσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο Δήμο για όλους τους πολίτες.