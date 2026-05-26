Ορκίστηκε νέα νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκε ακόμη μία ορκωμοσία μονίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τo ΦΕΚ 2392/15.05.2026/τ.Γ’.

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Αναστασίας Δοξαρά κλάδου-ειδικότητας ΤΕ – Νοσηλευτικής, η οποία τέθηκε στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ανέλαβε άμεσα καθήκοντα.