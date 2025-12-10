Ορκίστηκε νέα παιδίατρος στο ΓΝΛ

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης των υπηρεσιών του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκε άλλη μια ορκωμοσία ειδικευμένου ιατρού από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριο Βλαχάκη και παρουσία της ιατρού Σοφίας Αλευρά Συντονίστριας Διευθύντριας του Παιδιατρικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της από 24/04/2025 με αριθ. Γ4α/Γ.Π 14750/24-04-2025 Εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, και εν συνεχεία της υπ’ αριθμ.14045/30-04-2025 Προκήρυξης του Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ, ορκίστηκε η ιατρός ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ σε θέση Επιμελήτριας Β’ Παιδιατρικής του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 4388/τ.Γ΄/18-11-2025.