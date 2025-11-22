Ορκωμοσία νέας υπαλλήλου στο ΓΝ Λάρισας

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκε ακόμη μία ορκωμοσία υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση.

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία του Αν. Προϊστάμενου Παραϊατρικών Εργαστηρίων κ. Ζήση Κωστή, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Μαρίας Τζώρα – ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων και Βιολογικών Εργαστηρίων, η οποία τέθηκε στη διάθεση της Παραϊατρικής Υπηρεσίας και ανέλαβε άμεσα καθήκοντα.