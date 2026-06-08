Ορκωμοσία νέου δημοτικού υπαλλήλου στον Δήμο Λαρισαίων

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία νέου υπαλλήλου, σήμερα το πρωί, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Πρόκειται για τον κ. Ιωάννη Χολέβα, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που ορκίστηκε βάσει της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ και ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό του Τμήματος Προϋπολογισμού-Ισολογισμού και Λογιστικής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026), από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, κ. Αριστείδη Καρτσαφλέκη, παρουσία της αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Αναστασίας Μπρούμα και της αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ελένης Δημοπούλου.