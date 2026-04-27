Ορκωμοσία πέντε μόνιμων υπαλλήλων στον Δήμο Τυρνάβου

Στο Δημαρχείο Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας πέντε νέων μόνιμων υπαλλήλων, ενώπιον του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή.

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου είναι οι εξής: Ιωάννης Ταουσάνης του Δημητρίου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Δημήτριος Βαΐτσης του Παναγιώτη, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Βασίλειος Δήμου του Δημητρίου, ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων Θωμάς Μάγγας του Αντωνίου, ΔΕ Οδηγών Κωνσταντίνα Κολτσίδα του Τριαντάφυλλου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Οι ανωτέρω διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ και με την τοποθέτησή τους ενισχύονται σημαντικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η Καθαριότητα και οι Διοικητικές Υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των

πολιτών.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους νέους εργαζόμενους και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο τους, επισημαίνοντας τον ουσιαστικό ρόλο των δημοτικών υπαλλήλων στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας. Η ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό δίνει μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από χρόνια υποστελέχωση των Δήμων.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε επανειλημμένα αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη προσωπικού στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των δημοτών. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, αποτελούν όμως ένα βήμα προς τα μπρος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα έναν νέο, ιδιαίτερα φιλόδοξο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την πρόβλεψη για την κάλυψη σημαντικού αριθμού νέων θέσεων, βασισμένων στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από την Πολιτεία μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Καλωσορίζουμε τους νέους εργαζόμενους και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καλή πορεία στα καθήκοντά τους».