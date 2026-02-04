Ο Αθανάσιος Στάμου νέος Πρόεδρος στον Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη οι εκλογές του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λάρισας.

Από την εκλογική διαδικασία προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Στάμου

Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Τσιόγγας

Γραμματέας: Αλέξανδρος Νασίκας

Ταμίας: Ιωάννης Κούτσικος

Μέλος: Γεώργιος Γκουγκούδης

Σύμφωνα με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, βασική επιδίωξη της επόμενης περιόδου είναι η ενίσχυση της ενότητας των μεσιτών, η αναβάθμιση του επαγγελματικού τους ρόλου και η ουσιαστική παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν την αγορά ακινήτων στη Λάρισα και ευρύτερα.

Τα μέλη του συλλόγου υπογράμμισαν ότι προτεραιότητα της διοίκησης θα είναι η συνεργασία, η επαγγελματική αναβάθμιση των μελών και η ενίσχυση της παρουσίας του Συλλόγου στα θεσμικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης.

Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο έναν πιο ενεργό, σύγχρονο και αποτελεσματικό Σύλλογο, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς ακινήτων.