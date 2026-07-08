Ο Αθλητικός Μήνας επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά στον Τύρναβο

Ο Δήμος Τυρνάβου δίνει και φέτος το καλοκαιρινό αθλητικό ραντεβού με τους δημότες και τους φίλους του αθλητισμού, διοργανώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Αθλητικό Μήνα στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου.

Ο θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και συμμετοχής, επιστρέφει και το 2026, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ομάδες, αθλητές και φίλους του αθλητισμού να συμμετέχουν σε μια σειρά από δράσεις.

Το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου, ένας χώρος που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, θα φιλοξενήσει και φέτος τις διοργανώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συνδυάσουν άθληση και ψυχαγωγία σε ένα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Σημειώνεται μάλιστα πως μετά και τις εργασίες αναβάθμισης της παιδικής πισίνας, το Πολυδύναμο κατακλύζεται καθημερινά από πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών.

Στο πλαίσιο του φετινού Αθλητικού Μήνα θα πραγματοποιηθούν τουρνουά στα παρακάτω αθλήματα:

* Ποδόσφαιρο 5×5

* Καλαθοσφαίριση 3×3

* Πετοσφαίριση άμμου (BeachVolley)

Ο Δήμος Τυρνάβου καλεί αθλητικούς συλλόγους, ομάδες και παρέες να δηλώσουν συμμετοχή και να αποτελέσουν μέρος μιας διοργάνωσης που εξελίσσεται σε θεσμό.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα πραγματοποιούνται έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Έλενα Γεράση, στο τηλέφωνο 698 004 8498, καθημερινά μετά τις 17:00.

Για τη συμμετοχή των αθλητών είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης καρδιολόγου ή εναλλακτικά ισχύουσας Κάρτας Υγείας Αθλητή, για όποιον τη διαθέτει.