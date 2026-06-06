Ο αποχαιρετισμός του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα στον Γιώργο Σουφλιά

Στην εκδημία του Γιώργου Σουφλιά αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας:

«Στην πολιτική έχουν ενδιαφέρον τρία πράγματα. Το πρόγραμμα, το αφήγημα και το συναίσθημα. Και τα τρία είναι σημαντικά γιατί τονίζουν την ενσυναίσθηση που πρέπει να έχει ένας πολιτικός ειδικά όταν ηγείται μιας προσπάθειας. Πολλές φορές βλέπουμε αντί για αφήγημα συνθήματα. Και πολλές φορές τα συνθήματα είναι ξύλινα. Και τότε κρύβουν τοξικότητα. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο πολίτης.

Στις μέρες μας βλέπουμε γενικά μια θεσμική κόπωση των πολιτών. Που κρύβει κόπωση κυρίως για το αφήγημα και το συναίσθημα.

Γνώρισα τον Γιώργο Σουφλιά το 2006 όταν ήμουν υποψήφιος νομάρχης Λάρισας με το σχήμα Αφύλακτη Διάβαση που πήρε τότε 5% και τις πρώτες εβδομάδες δεν είχαμε γραφεία και είμαστε σε μια ινδιάνικη σκηνή στην πλατεία με μια πινακίδα Αφύλακτη Διάβαση, περνάς απέναντι.

Το είχε σχεδιάσει τότε το σκίτσο με μια γιαγιά ο Ζήσης ο Αργυρόπουλος. Ιδεολογικά ήμασταν σε άλλους χώρους.

Τον έφερε μια κυρία και ζήτησε να με γνωρίσει. Ήθελα να σε γνωρίσω κύριε Κουρέτα. Μου μίλησαν κάποιοι φίλοι για σένα.

Καθίσαμε παρά κει και μιλήσαμε οι δυο μας

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ευπατρίδης της πολιτικής συμφωνούσες η διαφωνούσες μαζί του δεν έχει σημασία. Δηλαδή είχε παιδεία, ευγένεια και αρχές. Τέτοιες παρουσίες λείπουν ειδικά σήμερα στην πολιτική. Ειδικά όταν λείπουν η ευγένεια και οι αρχές .

Καλό του ταξίδι».