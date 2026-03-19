Ο αριθμός «π» γιορτάστηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Ο αριθμός «π» – παγκόσμια ημέρα της μαθηματικής σταθεράς π, γιορτάστηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, όπου οι μαθητές άφησαν για λίγο τα βιβλία και ανακάλυψαν τον πιο διάσημο αριθμό των Μαθηματικών, μέσα από τη δράση και τη δημιουργία.

​Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα βιωματικά εργαστήρια, όπου οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, μέσα από κατασκευές, αφίσες και διαγωνισμούς απομνημόνευσης δεκαδικών ψηφίων.

Η πρωτοβουλία των καθηγητριών μαθηματικών του σχολείου, Ρ. Παζάρα, Δ. Γκιρλή και Δ. Δήμζα απέδειξε ότι τα Μαθηματικά μπορούν να είναι διασκεδαστικά, συνεργατικά και πάνω από όλα … δημιουργικά !