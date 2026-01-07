Ο Αχιλλέας Χατζούλης πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ, η οποία συγκλήθηκε ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντοςΔημοτικού Συμβούλου στις δημοτικές εκλογές του 2023 Αχιλλέα Βαρδακούλη, πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ομόφωνα ο Αχιλλέας Χατζούλης δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Νέο Κιλελέρ».

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο και του ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντά του.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Χατζούλης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Θέλω ειλικρινώς να ευχαριστήσω τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,τα οποία προέρχονται και από διαφορικές δημοτικές παρατάξεις, για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν εκλέγοντάς με στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ.

Η θέση αυτή δεν είναι τίτλος, αλλά ευθύνη. Ευθύνη να διασφαλίζεται ο διάλογος, ο σεβασμός των διαφορετικών απόψεων και η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων του.Την αποδέχομαι με σεβασμό και ταπεινότητα.

Ο Δήμος Κιλελέρ έχει ιστορία, αγώνες και ανθρώπους που ξέρουν να παλεύουν. Από τα χωριά μας μέχρι κάθε γειτονιά, οι ανάγκες είναι πραγματικές και οι αγωνίες καθημερινές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι χώρος σύνθεσης, δημοκρατίας, ενότητας και ουσιαστικών αποφάσεων για τον Δήμο μας και όχι χώρος άγονης αντιπαράθεσης. Εξάλλου η σύνθεση των απόψεων επιλύει τα κοινά προβλήματα ενός τόπου, δεν τα δημιουργεί ούτε τα διαιωνίζει.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύομαι να ασκήσω τον θεσμικό μου ρόλομε διαφάνεια, δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και να πράξω τα μέγιστα για τη δημιουργική του λειτουργία.

Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με πίστη στον τόπο μας και αγάπη για τους ανθρώπους του, με ενότητα, αλληλοσεβασμό και κοινή προσπάθεια μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να πάρουμε τις ορθές αποφάσεις οι οποίες θα σηματοδοτούν ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τις επερχόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο μας».

Ο Αχιλλέας Χατζούλης ήταν υποψήφιος σύμβουλος της Κοινότητας Νίκαιας το 1986 και 1990, Κοινοτικός Σύμβουλος 1994 – 1998, Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Εφοριακών Ν. Λάρισας 1997 -2002, Γενικός Σύμβουλος και μέλος του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος 2002 – 2014, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας 2014 – 2025 και Αντιδήμαρχος ΔΕ Νίκαιας για δύο χρόνια.