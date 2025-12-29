Ο Βασίλης Κόκκαλης με τις Ενώσεις Στρατιωτικών

Συνάντηση με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πραγματοποίησε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αντικείμενο το πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 8 Ιανουαρίου.

Ο κ. Κόκκαλης που έγινε αποδέκτης της έντονης δυσφορίας από πλευράς στρατιωτικών για τα όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας ότι το νομοσχέδιο υπονομεύει ευθέως τη μισθολογική και βαθμολογική προοπτική των υπαξιωματικών και απαξιώνει τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινωνία και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με μια κατασκευασμένη εικόνα δήθεν αυξήσεων.

«Το πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι ταφόπλακα στη μισθολογική και βαθμολογική ανέλιξη των υπαξιωματικών και ευθεία υποβάθμιση των ανώτερων στρατιωτικών σχολών τους. Πρόκειται για ένα κείμενο βαθιά άδικο, πρόχειρο και ταξικά μεροληπτικό, που αντιμετωπίζει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όχι ως πυλώνα εθνικής ασφάλειας, αλλά ως αριθμούς σε ένα λογιστικό φύλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιχειρεί συνειδητά να εξαπατήσει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω επιδοματικής πολιτικής χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα: «Το λεγόμενο επίδομα επικινδυνότητας των 100 ευρώ μεικτά μεταφράζεται σε μόλις 65 έως 70 ευρώ καθαρά, δεν προσμετράται στη σύνταξη ούτε στο εφάπαξ και παραμένει σκόπιμα προσωρινό και ανακλητό. Αυτό δεν είναι αύξηση μισθού· είναι καθαρό δημοσιονομικό τέχνασμα, μια επικοινωνιακή απάτη για να καλυφθεί η κυβερνητική αδράνεια και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για πραγματική στήριξη».

Ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε ότι η ίδια λογική διατρέχει ολόκληρο το νομοσχέδιο, καθώς επιδόματα εξαρτώμενα από τη θέση ή τη συγκυρία παρουσιάζονται ως μόνιμες βελτιώσεις αποδοχών, την ώρα που τα δομικά προβλήματα παραμένουν άλυτα. «Η κυβέρνηση επιλέγει να μοιράζει ψίχουλα, να βαφτίζει το προσωρινό μόνιμο και το άδικο δίκαιο. Υπονομεύει το ηθικό και την προοπτική των στελεχών, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην επικοινωνία και όχι στην ουσία».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως «οι άδικες διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου θα καταργηθούν από την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Θα σταθούμε έμπρακτα στο πλευρό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με μόνιμες και δίκαιες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σεβασμό στη βαθμολογική εξέλιξη και με αναβάθμιση των σχολών τους. Γιατί οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι τα επιδόματα και οι τίτλοι νόμων· είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί τους».