Ο Β. Κόκκαλης σε φιλανθρωπικό τένις στη Λάρισα με μήνυμα στήριξης στους καρκινοπαθείς

Το «παρών» στη φιλανθρωπική εκδήλωση τένις που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Tennis Hall Academy στη Λάρισα έδωσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια ενίσχυσης του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με σύνθημα «Παίζουμε για καλό σκοπό» και είχε στόχο τη συγκέντρωση εσόδων για τη στήριξη των δράσεων του Συλλόγου και ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον καρκίνο. Στον αγώνα συμμετείχαν οι προπονητές τένις Δημήτρης και Θοδωρής Πατσουράκος απέναντι στον γνωστό youtuber Αλέξανδρο Κοψιάλη, σε μία εκδήλωση που συνδύασε τον αθλητισμό με το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Ο κ. Κόκκαλης συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και στάθηκε στη σημασία τέτοιων δράσεων για την τοπική κοινωνία. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Σε μία εποχή που πολλοί συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται, τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά παραμένουν ζωντανές. Ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους και να στείλει δυνατά μηνύματα προσφοράς και ελπίδας. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την τόσο όμορφη προσπάθεια για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας».