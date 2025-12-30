Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας βράβευσε τους αριστούχους και επιτυχόντες μαθητές

Σε κλίμα συγκίνησης, περηφάνιας και μεγάλης χαράς ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου/ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας την 33η βράβευση των 33 παιδιών των μελών του, που αρίστευσαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, αλλά και εισήχθησαν σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απονέμοντας επαίνους και προσφέροντας συμβολικά ένα χρήσιμο δώρο.

Ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Γρουσόπουλος καλωσόρισε τους καλεσμένους, τους νέους και τους γονείς τους, υπενθύμισε ότι η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον σύλλογο τονίζοντας δε ότι το μέλλον του κόσμου βρίσκεται στα χέρια των παιδιών. Στην συνέχεια συγκινημένος ενθυμούμενος και την δική του βράβευση προ 20 ετών συνεχάρη τόσο τα ίδια τα παιδιά, όσο και τους γονείς αυτών, καθώς η οικογένεια ως ζεστή φωλιά υποστηρίζει και συνδράμει πάντοτε στον αγώνα των παιδιών τους.

Με εξίσου συγκινητικά, λόγια καρδιάς και ως γονείς μίλησαν και οι επίσημοι καλεσμένοι στην εκδήλωση αυτή.

Συγκεκριμένα στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκαν, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς και βράβευσαν τους μαθητές και φοιτητές οι:

O Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Ζαμαθράκης ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης Λαρίσης & Τυρνάβου, ο Βουλευτής Ν. Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κόκκαλης,ο κ. Χατζηκωνσταστίνου ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Ν. Λάρισας της Ν.Δ. κ. Καπετάνου, ο κ. Τζουρμακλιώτης ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Ν. Λάρισας της Ν.Δ. κ. Χαρακόπουλου,ο εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος “Ελληνική Λύση” Γεωπόνος & Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Παπαχατζής, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας κ. Τσέτσιλας, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. κ. Σταυρίδης, η Γενική Διευθύντρια Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας κα Φτίκα, ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητήριου Λάρισας κ. Καγκελάρης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) κ. Σοφολόγης και για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο / Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κ. Παναγούλης.

Χαιρετισμό και ευχές απέστειλαν οι: ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κέλλας και η Βουλευτής Ν. Λάρισας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κα Λιακούλη.

Τέλος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Γρουσόπουλο, παρευρέθηκαν και συνεχάρησαν τα παιδιά ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευάγγελος-Αθανάσιος Χατζόπουλος, ο ταμίας κ. Γεώργιος – Αλέξανδρος Καρανίκας και τα μέλη κ. Θεόδωρος Τσικρίκας, η κα Δήμητρα Χατζηπλή, ο κ. Χρήστος Παναγούλης και Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), ο κ. Αστέριος Καρτσιαφλέκης και ο κ. Γεώργιος Κωσταρόπουλος.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά φέτος την εταιρεία Farm B για την ευγενική χορηγία της στην συγκεκριμένη εκδήλωση, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Λάρισας κα Δέσποινα Τουρμούσογλου, την δασκάλα Μουσικής του Συλλόγου Μικρασιατών Λάρισας κα Σοφία Χαλιάσα, την ταλαντούχα μικρή Μαρία Μυτιληνέλη, τον μικρό βραβευμένο δεξιοτέχνη στο σαντούρι Κωνσταντίνο Καλτσά και τα μέλη της χορωδίας του ιδίου συλλόγου, που τίμησαν με την παρουσία τους και με τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια τους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν οι εξής μαθητές και μαθήτριες:

Α΄ Γυμνασίου

Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου του Παναγιώτη & της Ιωάννας

Γεώργιος Γεροφώτης του Χρήστου & της Φωτεινής

Κωνσταντίνος Γιαννακός του Ηλία & της Ασημίνας

Μιχαήλ Κολτσίδας του Γεωργίου & της Φανής

Άρτεμις-ΕλπίδαΤσινούλη του Γεωργίου & της Αθηνάς

Β΄ Γυμνασίου

Νικόλαος-Ραφαήλ Νίτσικας του Μενελάου & της Αικατερίνης

Αθανάσιος Λιούπης του Χρήστου & της Σοφίας

Δανάη-Χρυσούλα Γκουντουβά του Νικολάου & της Αθηνάς

Ηλιάνα Τζιτζιμπάση του Πολυχρόνη & της Μαρίας

Γ΄ Γυμνασίου

Βασιλική-Άννα Ξυδάκη του Μιχάλη & της Εριφύλης

Μάριος-Κωνσταντίνος Λιούπης του Χρήστου &της Σοφίας

Ιωάννης Στεφανούλης του Κωνσταντίνου &της Ασημίνας

Αντώνιος Μακάς του Κωνσταντίνου & της Μαγδαληνής

Αθανάσιος Νασιάρας του Ηλία & της Αντιγόνης

Μυρτώ Γεωργιάδη του Ιωάννη & της Γεωργίας

Δανάη Καρακωνσταντίνου του Χρήστου & της Μαρίας

Α΄ Λυκείου

Μιχαήλ Μουλάς του Κωνσταντίνου & της Αικατερίνης

Ανδρονίκη Νίτσικα του Μενελάου & της Αικατερίνης

Σοφία Παπατριανταφύλλου του Παναγιώτη & της Ιωάννας

Ελένη Σφακιανάκη του Ευαγγέλου & της Αντωνίας

Αντώνιος Τζέμος του Δημητρίου & της Μαρίας

Βασιλική Παπαγεωργίου του Νικολάου & της Αγλαΐας

Χρυσαφένια-Ραφαηλία Καρακωνσταντίνου του Χρήστου & της Μαρίας

Β΄ Λυκείου

Αθανάσιος Μακαγιός του Κωνσταντίνου & της Τριανταφυλλιάς

Αθανασία Πράττου του Κυριάκου & της Ουρανίας

Αλεξάνδρα Σταθάκου του Θεοδώρου & της Ευαγγελίας

Μιχαήλ Τσακνάκης του Πέτρου & της Μαρίας

Τέλος, βραβεύθηκαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

Κωνσταντίνος Καγκελάρης του Νικολάου & της Αθανασίας _Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Γεωργία-Ραφαήλα Καραμπάτσα του Κωνσταντίνου & της Αρχοντίας_Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δημήτριος Στεφανούλης του Κωνσταντίνου & της Ασημίνας_ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ζωή Τζέμου του Δημητρίου & της Μαρίας_Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Παρασκευή Τοπάλη του Γεωργίου & της Βασιλικής_Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παύλος-Ιωάννης Τσιάμπας του Κωνσταντίνου & της Ζησούλας_Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας