Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας βραβεύει μαθητές των μελών του

Από τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι «τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της βράβευσης των παιδιών των Γεωπόνων – μελών του Συλλόγου μας, που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά & μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου, που αρίστευσαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, είναι τ’ ακόλουθα:

α. το αριστείο ή ένα αντίγραφο βαθμολογίας για τους μαθητές & τις μαθήτριες

β. μια υπεύθυνη δήλωση για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες με τα στοιχεία της σχολής τους

Σε κάθε περίπτωση, εάν στα δικαιολογητικά δεν αναγράφονται τα ονόματα των γονέων, θα πρέπει να κοινοποιούνται στον σύλλογο.

Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν ν’ αποστείλουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την βράβευση των παιδιών τους στο e-mail του συλλόγου geoponikoslarisa@gmail.com έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και σε περίπτωση, που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, να φροντίσουν και για την εξόφληση των συνδρομών τους».