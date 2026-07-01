Ο Γιάννης Τζήμας στο Summer Camp της Νίκαιας 2012 – Exalco

Ξεχωριστή στιγμή για το Summer Camp της Νίκαιας 2012 – Exalco αποτέλεσε η επίσκεψη του Γιάννη Τζήμα, ενός από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους ανθρώπους του ελληνικού μπάσκετ.

Με σπουδαία πορεία ως αθλητής και προπονητής και σήμερα General Manager της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου, ο κ. Τζήμας μοιράστηκε με τους νεαρούς αθλητές πολύτιμες εμπειρίες και συμβουλές, αναδεικνύοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας και της αγάπης για το άθλημα.

Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις εγκαταστάσεις, την άρτια οργάνωση και το υψηλό επίπεδο του camp, συγχαίροντας τη Νίκαια 2012 – Exalco για τη διαρκή επένδυσή της στην ανάπτυξη των παιδιών

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Γκογκολέτσιος, ευχαρίστησε θερμά τον Γιάννη Τζήμα για την παρουσία του, τονίζοντας ότι προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους νεαρούς αθλητές και προσδίδουν ξεχωριστή αξία στο Summer Camp.