Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής Νίκος Πορτοκάλογλου στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας το τριήμερο δημιουργικό εργαστήριο για εφήβους με θέμα την ψυχική υγεία και τις προκλήσεις της εφηβείας, σε συνδιοργάνωση του Υπουργείο Υγείας και της UNICEF, με τη συμμετοχή και καθοδήγηση του γνωστού συνθέτη και τραγουδιστή Νίκου Πορτοκάλογλου.



Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, οι έφηβοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν από την αρχή ένα πρωτότυπο τραγούδι, εκφράζοντας μέσα από τη μουσική, τις σκέψεις, τις αγωνίες, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που συνοδεύουν την εφηβεία. Με τη

στήριξη του καλλιτέχνη και της δημιουργικής ομάδας, τα παιδιά συνεργάστηκαν στη συγγραφή στίχων, στη σύνθεση μουσικής και στην ερμηνεία, βιώνοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.



Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε βιωματικό εργαστήριο με επίκεντρο τα συναισθήματα, την αυτογνωσία και την ενδυνάμωση των εφήβων. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και ομαδικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες μίλησαν ανοιχτά για τις δυσκολίες της εφηβείας, την πίεση, το άγχος, τις σχέσεις με συνομηλίκους και οικογένεια, αλλά και τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και της υποστήριξης.





Στόχος της δράσης ήταν να δοθεί στους νέους ένας ασφαλής χώρος έκφρασης, δημιουργίας και σύνδεσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ψυχικής υγείας στην εφηβική ηλικία.



Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Λάρισας κα Μήλιου Αθηνά, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κα Γατσιού Ελένη και κα Εξάρχου Ελένη και τους συμμετέχοντες μαθητές, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ουσιαστικά τη φωνή των νέων και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας.



Η όλη δράση θα ολοκληρωθεί με την επαγγελματική ηχογράφηση του τραγουδιού που δημιουργήθηκε και την παρουσίαση σε μία κεντρική συναυλία στο Ωδείο Αθηνών στις 30 Μαΐου.