Με ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο και εντυπωσιακό θέμα θα διεξαχθεί φέτος το Φαρσαλινό Καρναβάλι, το οποίο τα τελευταία χρόνια ισχυροποιείται ως θεσμός στην περιοχή.

«Ο γύρος του κόσμου με το Φαρσαλινό Καρναβάλι», προϊδεάζει για μία φαντασμαγορική παρέλαση με χρώματα και εικόνες απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

Την περασμένη Παρασκευή εξάλλου, η Οργανωτική Επιτροπή του Φαρσαλινού καρναβαλιού συνεδρίασε για έκτη φορά, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου κ. Σοφία Χατζηπλή, «μας χαροποιεί ιδιαίτερα το έντονο ενδιαφέρουν που δείχνουν φορείς, σχολεία, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες για να συμμετέχουν στο φετινό Φαρσαλινό Καρναβάλι, ενώ συγκινητική είναι και η ανταπόκριση των εθελοντών, που φροντίσουν για την άρτια διεξαγωγή του.

Στόχος μας είναι φέτος να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να βάλουμε τον πήχη ψηλότερα και να καταστήσουμε το Φαρσαλινό Καρναβάλι ως πόλο έλξης επισκεπτών απ’ όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνον».

Να σημειωθεί πως στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Βασιλείου, ως αντιπρόεδρος και ως μέλη ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού κ. Γιάννης Δημακόπουλος, η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου σε θέματα Πολιτισμού κ. Άννα Φλωρά, η Διευθύντρια του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου κ. Βέρα Κυρίτση, η Προϊσταμένη τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Φαρσάλων κ. Γκέλυ Ζάμπαλου, η Προϊστάμενη τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Νίκη Καρακώστα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντίνος Βαρακλιώτης, τα μέλη της Κοινότητας Φαρσάλων κ.κ. Δημήτρης Πατσιούρας και Φωτεινή Πιτσιάβα, η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων κ. Έλενα Μπακαλέξη και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ουΔημοτικού Σχολείου κ. Φρόσω Τσιριμώνα.

Να σημειωθεί πως το Καρναβάλι θα διεξαχθεί την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου.