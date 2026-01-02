Ο δήμαρχος Λαρισαίων βράβευσε νεαρούς αθλητές του ΝΟΛ

Τις νεαρές αθλήτριες και αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας, που διακρίθηκαν σε πανελλήνιες διοργανώσεις τίμησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, βραβεύοντας τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους, για τη χρονιά που μας πέρασε.

«Με την προσπάθεια και τις επιτυχίες σας μας κάνετε περήφανους, είστε το μέλλον της Λάρισας, συνεχίστε να εργάζεστε με την ίδια αφοσίωση και σκληρή δουλειά, για να πετυχαίνετε τους στόχους σας», τόνισε ο κ. Μαμάκος, απευθυνόμενος στους αθλητές. Μαζί τους ήταν και οι προπονητές τους, ενώ στην εκδήλωση για τη βράβευση, το παρών έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας.

Οι αθλήτριες και αθλητές που βραβεύτηκαν είναι:

Κλειώ Μαμαντάκη (3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλασικής Κολύμβησης μικτή-ατομική), Γεώργιος Τσιώτας (3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλασικής Κολύμβησης, 200μ. πρόσθιο), Φίλιππος Κατσαντώνης (2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN WATER 4Χ1500), Ζωή Κορδάμπαλου (2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN WATER 4Χ1500), Ευαγγελία Παπαδημητρίου (2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN WATER 4Χ1500), Γεώργιος Τζίκας (2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN WATER 4Χ1500), Αθανάσιος Κουφοδήμος (3η θέση στο Πανελλήνιο σχολικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης), Μιχαέλα Γκανάτσιου (3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου).