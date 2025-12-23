Ο Δήμος βράβευσε παιδιά για τις διακρίσεις τους σε Επιστήμες, Τέχνες και Αθλήματα

«Είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια και τις διακρίσεις σας, είστε φωτεινά παραδείγματα του πώς η αφοσίωση, η δέσμευση και η σκληρή δουλειά οδηγούν στην επιτυχία, όποια κι αν είναι η πρόκληση, όσο ψηλά κι αν είναι ο στόχος. Είστε το παρόν και το μέλλον της Λάρισας», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που βράβευσε παιδιά που διακρίθηκαν σε Επιστήμες, Τέχνες και Αθλήματα.

Ρομποτική, μουσική, taekwondo, muyai thai, κολύμβηση και υδατοσφαίριση είναι οι τομείς στους οποίους διακρίθηκαν οι μικρές Λαρισαίες και οι μικροί Λαρισαίοι που βρέθηκαν νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Λάρισας, μετά από την πρόσκληση του Δημάρχου Λαρισαίων. Μαζί τους ήταν γονείς και προπονητές, που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές με τον κ.Μαμάκο, αλλά και να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξη του Δήμου Λαρισαίων.

«Η Λάρισα είναι μια πόλη με βαθιά παράδοση στον πολιτισμό, τις επιστήμες, τον αθλητισμό. Για μας, η νέα γενιά είναι πηγή έμπνευσης και ως Δήμος στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των παιδιών, σε όποιον τομέα επιλέξουν να κατευθύνουν τις δυνάμεις και την αφοσίωσή τους», σημειώνει ο κ.Μαμάκος.

Για τις διακρίσεις τους σε Επιστήμες, Τέχνες και Αθλήματα, το 2025, βραβεύτηκαν οι: Άγγελος Γουματιανός και Φίλιππος Κοκκινίδης (2η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex International 2025, Ταλίν, Εσθονία), Κωνσταντίνος Καλτσάς (1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής 2025 της UNESCO Τ.Λ.Ε, κατηγορία παίδων, παραδοσιακά όργανα-σαντούρι), Γεωργία Σιαβάλα (χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Muay Thai 2025), Γεώργιο Ζμπήτα (χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων TaeKwonDo, Aigle, Ελβετία), Άννα Φίλογλου (2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων Τεχνικής Κολύμβησης, ομάδα σκυταλοδρομίας), Μάριο Παναγούλη (χρυσό μετάλλιο στα 50 μ. ύπτιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλασικής Κολύμβησης), Άγγελος Λεωνιδάκης (3η θέση με την Εθνική Ομάδα, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Κ18) και Χριστιάνα Ιακωβάκη (με διπλή διάκριση στο 23ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό ITF, Jesolo, Ιταλίας, χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα στο ομαδικό sparring και χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό sparring, κατηγορία junior νεανίδων-60 κιλών I-II Degree).