Ο Δήμος Ελασσόνας γιόρτασε την Ημέρα Βουνού για 4η χρονιά

Ο Δήμος Ελασσόνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Βουνού, διοργάνωσε θεματική εκδήλωση, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας με τίτλο «Όψεις & Προσεγγίσεις του Βουνού – Ανθρώπινες Εμπειρίες, Επιστήμη & Νέοι Ορίζοντες».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι πολλαπλές διαστάσεις της ορεινής φύσης, οι ευκαιρίες και οι επαγγελματικές προοπτικές στον ορεινό χώρο και στα συναφή πεδία δραστηριότητας, καθώς και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή φωτογραφιών και βίντεο που ανέδειξαν την ομορφιά και την ποικιλομορφία των ορεινών περιοχών του Δήμου Ελασσόνας, όπως υλικό του κ. Γιώργου Βαβουδάκη από τη σελίδα του Δήμου στο Facebook «Explore Elassona», καθώς και βίντεο από το κανάλι «Visit Elassona», δημιουργία του καταξιωμένου φωτογράφου, συνεργάτη του δήμου και ιδρυτή του ταξιδιωτικού portal «The Mount Olympus» κ. Γιάννη Ζαρζώνη.

Κατά την παρουσίασή του, ο κεντρικός ομιλητής κ. Χαρητάκης Παπαϊωάννου, Δρ. Βιολόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου «Αγριόγιδο στα Βουνά – Balkan Chamois Society» και Συντονιστής του Γεωπάρκου Βίκου–Αώου, ανέδειξε τη σημασία του αγριόγιδου για τα ορεινά οικοσυστήματα της χώρας, τις ζωτικές ανάγκες του είδους, τους κινδύνους που το απειλούν, καθώς και την αναγκαιότητα της προστασίας του.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δημήτρης Νάκας, Θηροφύλακας και γνώστης της άγριας πανίδας της περιοχής, ο οποίος επιβεβαίωσε την αύξηση του πληθυσμού του αγριόγιδου στον Όλυμπο, χάρη –μεταξύ άλλων– στους ελέγχους κατά της λαθροθηρίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην άγρια πανίδα, όπως η αύξηση των πληθυσμών του αγριόχοιρου, του λύκου, του ζαρκαδιού και της αρκούδας.

Η περιήγηση στην πολυπρισματική πραγματικότητα του βουνού συνεχίστηκε με την κ. Κασσιανή Κατσάρα, φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, η οποία παρουσίασε την ερευνητική της εργασία για τη χιόνωση και τις θερμοκρασίες στον Όλυμπο την τελευταία δεκαετία, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Αμαραντίδης, γραφίστας και ορειβάτης, ο οποίος παρουσίασε τη δική του «Βιβλιογραφική Προσέγγιση για το Βουνό», προτείνοντας αγαπημένα του βιβλία και ποιητικά κείμενα, αναδεικνύοντας τη δημιουργική έμπνευση που προσφέρει η ορεινή εμπειρία.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του κ. Χρήστου Ρέντα, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Εκπαιδευτή Συνοδών Βουνού σε Δημόσια ΙΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας του Ολύμπου και στη σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης του δικτύου μονοπατιών. Τόνισε τις δυνατότητες του ορεινού τουρισμού και πρότεινε, μεταξύ άλλων, τη σηματοδότηση μονοπατιών, τη δημιουργία Γεωπάρκου και οργανωμένων καταφυγίων, καθώς και την εκπαίδευση επαγγελματιών του χώρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημουλάς, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κ. Παρασκευή Γκουγκούλη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τσιάτσικας και Κώστας Πασχόπουλος, ο Δασάρχης Ελασσόνας κ. Χρήστος Αναστόπουλος, η Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου κ. Αικατερίνη Ρόκκου, η κ. Αγγελική Πνάκα, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ελασσόνας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και πλήθος πολιτών.

Τη θεματική εκδήλωση οργάνωσε και παρουσίασε η Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου σε θέματα Αθλητισμού κ. Βίκη Παγγέα.