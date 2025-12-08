Ο Δήμος Ελασσόνας επενδύει στον εναλλακτικό τουρισμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σύμβαση με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Ελασσόνας», στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες για την ανάδειξη των φυσικών διαδρομών, τη δημιουργία πλούσιου ψηφιακού περιεχομένου και την προβολή της περιοχής ως ιδανικού προορισμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Με φόντο το μοναδικό φυσικό τοπίο του Ολύμπου, την εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα και τα πλούσια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του δήμου, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την αύξηση των επισκεπτών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την τοπική οικονομία.

Με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο, που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και το φυσικό κάλλος της περιοχής, στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του δήμου και η προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται και η επίσημη σελίδα στο Facebook “ExploreElassona”, μέσα από την οποία προβάλλεται συστηματικά ο φυσικός πλούτος, οι δραστηριότητες και οι εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή.

Αναφορικά με τη σύμβαση ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε:

«Η Ελασσόνα αποτελεί τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με τον Όλυμπο —το μυθικό βουνό των Θεών— να ορίζει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της περιοχής μας. Η ανάδειξη των φυσικών διαδρομών και των μοναδικών τοπίων μας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον δήμο και η σύμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη ενισχύει σημαντικά αυτή την προσπάθεια. Επενδύουμε σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού, που θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην εξωστρέφεια του τόπου μας. Με συνέπεια και σχέδιο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να γίνει η Ελασσόνα ένας από τους σημαντικότερους φυσιολατρικούς προορισμούς της Ελλάδας».

Οι δράσεις που υλοποιούνται:

Ανάδειξη φυσικών διαδρομών

• Ανάδειξη και προβολή των φυσικών μονοπατιών του Δήμου Ελασσόνας, μέσα από συνεχή ανάρτηση φωτογραφικού υλικού.

• Τα τοπία, οι διαδρομές, τα σημεία φυσικού κάλλους, αλλά και στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας παρουσιάζονται συστηματικά, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά στο κοινό, ενισχύοντας την εικόνα της Ελασσόνας ως φυσιολατρικού προορισμού.

• Στη σελίδα στο Facebook “ExploreElassona” δημοσιεύονται τακτικά εικόνες, πληροφορίες και θεματικές ενότητες που αφορούν τις διαδρομές και τις φυσικές εμπειρίες της περιοχής.

Προώθηση και διαφήμιση μέσω socialmedia

• Προβολή φωτογραφιών από τοπία, μονοπάτια, παραδοσιακούς οικισμούς και δραστηριότητες.

• Δημιουργία σύντομων προωθητικών βίντεο που αναδεικνύουν εμπειρίες όπως πεζοπορία, ποδηλασία βουνού, ιππασία, εξερεύνηση της φύσης, συμμετοχή σε τοπικές γιορτές ή γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων.

• Εντατική χρήση των κοινωνικών δικτύων —και ειδικότερα της σελίδας στο Facebook “ExploreElassona” με οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό που προβάλλει τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

• Παροχή τουριστικών πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος και διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για την ανάδειξη του τόπου και τη δημιουργία νέων εμπειριών για τους επισκέπτες, αξιοποιώντας τον φυσικό πλούτο και τη δυναμική της περιοχής.