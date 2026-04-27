Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά στη συγκρότηση Ομάδων Πυρασφάλειας στις κοινότητες της περιοχής, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής προς συλλόγους και πολίτες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης, καθώς η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Στόχος του Δήμου είναι η άμεση κινητοποίηση εθελοντών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, ώστε να υπάρχει ταχύτερη ανταπόκριση σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τους προέδρους των κοινοτήτων στις οποίες διαμένουν και να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να οργανωθούν οι τοπικές Ομάδες Πυρασφάλειας.

Το έργο των ομάδων θα επικεντρώνεται κυρίως στην πραγματοποίηση περιπολιών κατά τις ημέρες όπου ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3 και άνω. Βασικός τους ρόλος θα είναι η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών φωτιάς, η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και η συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των περιουσιών και της ανθρώπινης ζωής.

Η συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικών φορέων θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της δράσης, με τον Δήμο Ελασσόνας να επιδιώκει τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εθελοντικής πυρασφάλειας σε όλη την περιοχή, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών ενόψει ενός ακόμη απαιτητικού καλοκαιριού.